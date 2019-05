Un enfant tué au couteau et des écoliers blessés

Une attaque au couteau, mardi matin dans la banlieue sud de Tokyo, a fait deux morts et également 17 blessés, parmi lesquels plusieurs élèves de primaire qui se rendaient en classe. Une enfant a été tuée et l'agresseur présumé est également décédé des suites des blessures qu'il s'est infligées. Les pompiers ont reçu un appel d'urgence en tout début de matinée, à 7h44 (21h44 GMT lundi).

De premiers éléments faisaient état d'une attaque dans un parc, mais des témoins ont raconté qu'elle était survenue à hauteur d'un arrêt de bus. «Apparemment un homme est entré dans le bus d'école que ma fille utilise, et a poignardé plusieurs personnes», a souligné un père qui se trouvait sur les lieux. Des images de télévision montraient de nombreuses voitures de police, des pompiers et des ambulances sur place.

Japan knife attack: 19 people were stabbed in Kawasaki. At least two people have died, including one child https://t.co/5HqJTXPiUR