Ils séquestraient et affamaient 13 enfants

Treize frères et sœurs enfermés, dont un bébé de deux ans, certains enchaînés, affamés par leurs propres parents: la police a découvert une nouvelle maison de l'horreur, en Californie, faisant frémir les États-Unis et au-delà. Le couple a été incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants, a annoncé lundi la police du comté de Riverside, où est située la maison à Perris, à deux heures au sud-est de Los Angeles.

David Turpin et son épouse Louise, âgés respectivement de 57 et 49 ans, n'ont pour l'heure pas expliqué pourquoi plusieurs de leurs enfants ont été retrouvés enchaînés à leur lit dans le noir et dans une odeur pestilentielle. C'est l'une des sœurs, âgée de 17 ans, qui a mis fin au cauchemar de la fratrie. Elle est parvenue à s'échapper et a appelé dimanche matin le numéro d'urgence. L'adolescente, qui était «un peu maigre» et semblait n'avoir que 10 ans selon la police, «affirmait que ses douze frères et sœurs étaient retenus à l'intérieur de la résidence par leurs parents, précisant que certains étaient attachés avec des chaînes et cadenas».

À l'arrivée dans la maison, la police a initialement cru que les 12 personnes découvertes, «mal-nourries et très sales», étaient toutes des mineures, mais a ensuite réalisé que sept d'entre elles étaient adultes, âgées de 18 à 29 ans. La plus jeune avait deux ans. David Turpin est cité comme directeur d'une école privée à Perris, Sandcastle Day School. Le couple aurait fait faillite deux fois. Une voisine, Kimberly Milligan, a confié au quotidien Los Angeles Times que beaucoup de choses sur cette famille semblaient étranges: les enfants étaient très pales, ils avaient «le regard de ceux qui veulent se rendre invisibles», ils ne sortaient jamais jouer alors qu'ils étaient très nombreux. «Je me suis dit qu'ils étaient suivaient des cours à domicile», ce qui est relativement fréquent aux États-Unis, ajoute-t-elle. «On sentait qu'il y avait quelque chose de louche mais on ne veut pas penser du mal de gens».

(L'essentiel/AFP)