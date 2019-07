Des journalistes, dont Hugo Clément, arrêtés

Présent en Australie pour réaliser un documentaire pour France 2, Hugo Clément a été arrêté par la police lundi, a rapporté le site abc.net.au. Le journaliste et son équipe filmaient des manifestants qui protestaient contre le groupe Adani Enterprises en bloquant un terminal de charbon de la mine de Carmichael, dans le nord du Queensland.

L'arrestation s'est déroulée aux environs de 7h du matin et a passablement surpris Hugo Clément. «Nous étions juste en train de filmer l'action de ces gens et nous ne savons pas pourquoi la police a décidé de nous arrêter. Nous ne sommes pas des activistes, seulement des journalistes», a déclaré le Français à ABC Australia. Selon le groupe Frontline Action on Coal, dont les membres manifestaient, Hugo Clément et ses collègues ont été arrêtés parce qu'ils se trouvaient dans un couloir ferroviaire, ce qu'a nié le journaliste interrogé par Reuters.

Le journaliste de France 2 et son équipe ont été mis en liberté sous caution avec des conditions très strictes. Ils ont interdiction de s'approcher à moins de 20 kilomètres de la mine Carmichael et à moins de 100 mètres de tout autre site appartenant à Adani Enterprises. Ils comparaîtront devant un juge au mois de septembre.

«C'est très étrange. On dirait qu'ils ont quelque chose à cacher, non? Parce que si vous arrêtez un journaliste et que vous lui dites qu'il doit rester loin des sites d'Adani, que se passe-t-il dans ces endroits», s'est interrogé le compagnon d'Alexandra Rosenfeld. Sur Instagram, il a précisé que cette intimidation ne l'empêcherait pas de continuer à enquêter sur les dangers qui menacent la grande barrière de corail et les océans.

(L'essentiel/afp)