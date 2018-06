Il meurt à cause de son téléphone en charge

Le patron d'une société active dans le domaine de la technologie est mort la semaine dernière dans son lit, à Mutiara Damansara, près de Petaling Jaya (ouest). Avant d'aller se coucher, Nazrin Hassan avait mis son smartphone à recharger et l'avait déposé sur son lit, sous son oreiller. L'appareil aurait alors surchauffé et aurait fini par exploser et prendre feu, raconte Il Messaggero.

Les causes de la mort de l'homme de 45 ans n'ont pas encore été établies. Grièvement blessé à l'arrière de la tête par un éclat et gravement brûlé, le malheureux a également été exposé à une fumée toxique. Une enquête est en cours. Le beau-frère de Nazrin a expliqué au Malaysian Insight que le quadragénaire possédait deux téléphones portables: un Huawei et un Blackberry. «Nous ne savons pas lequel a explosé», a-t-il ajouté.

L'homme appelle les gens à ne pas sous-estimer les risques qu'ils encourent en laissant leur smartphone en charge sous leur oreiller. «Beaucoup de personnes s'endorment avec le téléphone en charge tout près, mais il serait mieux de ne pas le faire», prévient-il. CEO de Cradle Fund, Nazrin Hassan était père de trois enfants.

(L'essentiel/joc)