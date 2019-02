Tsipras et Erdogan apaisent les tensions

«Au cours de ma visite, je pense que nous aurons l'occasion de poursuivre le dialogue difficile, mais franc, entamé en décembre 2017», a déclaré M. Tsipras, dans un entretien à l'agence de presse étatique turque Anadolu. En décembre 2017, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait effectué la première visite d'un président turc en Grèce depuis 65 ans. La surprise avait été totale lorsqu'il avait demandé la révision du traité de Lausanne de 1923, qui fixe notamment les frontières entre les deux pays.

«Nous traversons une période difficile dans nos relations avec la Turquie. C'est pour cette raison qu'il faut continuer à discuter», a souligné lundi le porte-parole du gouvernement grec, Dimitris Tzanakopoulos, lors d'un entretien sur la chaîne KritiTv. «Cette visite pourrait contribuer à une désescalade de la tension entre les deux pays», a-t-il poursuivi, évoquant «la tension en mer Égée, Chypre, la gestion du flux migratoire et la coopération économique et énergétique».

Vieilles rancœurs

Il faut dire que les tensions entre les deux voisins sont vives depuis longtemps. Au cœur de la discorde, le sort de Chypre. L'île méditerranéenne est divisée depuis 1974. Alors, l'armée turque avait envahi la moitié nord du pays suite à un coup d’État visant à le rattacher à la Grèce. La situation est d'autant plus explosive que de gigantesques gisements gaziers ont été découverts en Méditerranée orientale, dont Chypre aimerait tirer profit afin de se placer comme grand producteur énergétique. Cependant, la Turquie s'oppose à toute exploration de ces gisements sans que la situation de l'île soit clarifiée.

Autres points de tension, le sort d'îlots (Imia pour les Grecs et Kardak pour la Turquie) ainsi que la frontière en mer Égée. Ce dernier conflit est exacerbé par la question migratoire. Le pacte entre la Turquie, qui accueille plus de 3,5 millions de réfugiés syriens, et l'Union européenne signé en mars 2016, a considérablement limité l'arrivée de candidats à l'asile depuis les côtes turques. Mais des centaines de personnes continuent de débarquer chaque jour sur les îles grecques. Environ 5 000 l'ont fait entre septembre et décembre, accroissant la pression sur des camps grecs de réfugiés déjà bondés.

Petits pas

Dans les faits, ces points ont peut de chances de trouver une résolution heureuse lors de cette visite. «Même si ces discussions ne mènent nulle part, il y a un semblant de dialogue, et ça, c'est important», insiste Dimitrios Triantaphyllou, directeur du Centre d'études internationales et européennes à l'Université Kadir Has, à Istanbul. «Un résultat concret serait une photo d'un président et d'un Premier ministre souriants, renforçant leur volonté de maintenir de bonnes relations de voisinage».

