La quête d'un skieur disparu en 1983 est terminée

Rudi Moder, un Ouest-Allemand de 27 ans et décrit à l'époque comme un montagnard expérimenté, avait entamé le 13 février 1983 un périple censé durer deux ou trois nuits à travers les montagnes enneigées de l'État du Colorado, dans l'ouest des États-Unis, a expliqué jeudi le parc national des Rocky Mountain dans un communiqué.

L'alerte avait été donnée une semaine plus tard par son colocataire, inquiet de son absence, mais les recherches menées dans de mauvaises conditions météorologiques avaient seulement permis de retrouver des affaires appartenant au randonneur. Les secours avaient renoncé au bout de quatre jours mais des recherches sporadiques ont continué à être organisées pendant des décennies, précise le parc.

Rapatriement

À la mi-août 2020, un randonneur a découvert des restes humains près de débris charriés par une avalanche à environ 15 km au sud du point de départ du jeune Allemand, une zone qui avait déjà été fouillée à l'époque. Les recherches des Rangers visant à confirmer l'identité des restes avaient alors été perturbées par des feux de forêts dans la région, puis par la neige tombée pendant l'hiver dans ce massif à plus de 3.350 mètres d'altitude.

Ils ont finalement retrouvé cet été des skis, des bâtons, des chaussures et des affaires personnelles appartenant au randonneur disparu, selon les secours. L'autopsie n'a pas pu confirmer avec certitude que les restes étaient ceux de Rudi Moder mais les autorités américaines ont annoncé avoir collaboré avec le gouvernement allemand pour organiser leur rapatriement.

