Le séisme a fait au moins 6 morts et 200 blessés

Des immeubles qui penchent, des rez-de-chaussée effondrés: les autorités ignorent pour l'heure le nombre d'habitants toujours disparus après le tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a secoué mardi soir ce port pittoresque de la côte orientale, l'une des destinations touristiques les plus courues de Taïwan. Sous l'effet du séisme, les étages inférieurs d'un complexe résidentiel de 12 étages se sont écroulés sur eux-mêmes. Cet ensemble, appelé Yun Tsui, qui abritait également un restaurant, des commerces et un hôtel, penchait dangereusement et c'est là que les secouristes ont longtemps concentré leurs efforts.

Taiwan races to find survivors after a 6.4 magnitude quake hit the city of Hualien, trapping people under rubble and causing catastrophic damage to several buildings: https://t.co/TVb9LxTbr3 pic.twitter.com/5V4hOKto13 — Reuters TV (@ReutersTV) 7 février 2018

Les pompiers ont indiqué que six personnes avaient péri dans toute la ville, mais que 88 personnes manquaient à l'appel à 14h (6h GMT). On ignore toutefois s'ils étaient pris au piège dans les décombres ou se trouvaient ailleurs. Des dizaines de personnes ont été sauvées de l'édifice au moyen de cordes et d'échelles. Mais quatre cadavres ont aussi été retirés des décombres, selon les pompiers.

La présidente sur place

Les recherches ont été temporairement suspendues en fin d'après-midi de crainte que le bâtiment ne s'effondre totalement. Des ingénieurs s'efforçaient de consolider la structure avec des blocs de béton et des poutrelles d'acier. «J'ai vu le premier étage s'enfoncer dans le sol. Puis il a continué à s'enfoncer et à pencher davantage, et le quatrième étage est devenu le rez-de-chaussée», a expliqué Lu Chih-son, 35 ans, qui a assisté au sauvetage d'une vingtaine de personnes.

Il s'agit du séisme le plus puissant en plus d'un demi-siècle à Hualien. La présidente Tsai Ing-wen s'est rendue sur les lieux, mercredi. «C'est un moment crucial pour les secours, notre première priorité est de sauver des vies», a-t-elle dit sur Facebook. Quatre grues mobiles ont été déployées pour tenter de soutenir la structure du bâtiment. Cinq autres bâtiments, y compris un hôpital et un hôtel, ont également été endommagés. Les routes étaient éventrées et recouvertes de débris.

(L'essentiel/AFP)