Un livreur refuse d’aider un homme âgé

«Désolé, je ne peux pas le faire, patron!». Un chauffeur-livreur de la compagnie FedEx a refusé d’aider un homme de 89 ans qui demandait de l’aide après être tombé devant sa maison à Freeport, au Texas. Les faits se sont déroulés le 18 juillet dernier.

Maria Kouches, la fille du vieil homme, avait installé une caméra de surveillance. Elle a enregistré toute la scène. On peut y entendre son père dire: «Bonjour, aidez-moi s’il vous plaît. Donnez-moi un coup de main. J’ai besoin de me lever». On peut ensuite entendre de loin le chauffeur lui répondre: «Je ne peux pas le faire, chef!».

Masque obligatoire

«Il n’a même pas appelé le 911 (NDLR: numéro d’urgence aux États-Unis)», s’est indignée Maria dans un post Facebook qui avait déjà été partagé plus de 480 fois dimanche. «Dieu merci, il va bien, mais qu’est-ce qui se serait passé sinon?». D’après Maria, son père était tombé environ 15 minutes avant que le livreur n’arrive. «Nous essayons de garder un œil sur lui, mais il se déplace toujours avec son déambulateur. Il semble qu’il ait essayé de rentrer et que sa jambe a cédé». Maria est arrivée dix minutes après avoir vu la vidéo en direct sur son téléphone portable.

Interrogée à ce sujet, la société de transports a expliqué que la sécurité des membres de son équipe et des clients était une priorité absolue. «Nous examinons les circonstances de cet incident et prendrons les mesures appropriées», avant de préciser à la chaîne ABC13 que FedEx «a mis en œuvre un certain nombre de mesures de protection pour aider à maintenir un lieu de travail propre et sûr, comme le dépistage des symptômes et l’obligation pour les membres de l’équipe de porter un masque facial lorsqu’ils travaillent dans des situations où la distance sociale est difficile à maintenir».

