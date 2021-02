Au téléphone avec sa femme, il abat leurs filles

Two teenage girls and their father are dead following what police believe was a murder-suicide Tuesday in Sand Springs – a community rocked days earlier by another murder-suicide that left two children dead. https://t.co/aRxTeteUQk pic.twitter.com/H20FH3Rl72 — NewsChannel 8 | KTUL (@KTULNews) February 9, 2021

La commune de Sand Springs (Oklahoma) a été secouée par un effroyable drame familial survenu mardi. Il était environ 13h quand la police a reçu un appel alarmant d’une habitante: elle venait d’avoir une conversation téléphonique terrifiante avec son mari David Kaser, 56 ans. Lors de cet échange, l’Américaine a entendu des bruits ressemblant à des coups de feu, puis son mari lui lancer: «Qu’est-ce que tu penses de ça?» À ce moment-là, l’habitante se trouvait à son travail, à environ 20 minutes de route de chez elle.

À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre ont retrouvé la dame devant son domicile. L’Américaine a averti les policiers que son époux possédait des armes. Après avoir vainement tenté d’entrer en contact avec Kaser, les officiers sont entrés prudemment dans la maison, où ils ont retrouvé le quinquagénaire et les deux filles du couple décédés. Clarissa, 19 ans, et Crystal, 14 ans, ont été abattues d’une balle chacune. Leur père a ensuite retourné son arme contre lui, selon Tulsa World.

Police say they believe they know the motive, but they’re withholding that for now.https://t.co/q9se58YAuh — NewsChannel 8 | KTUL (@KTULNews) February 10, 2021

La mère de famille a expliqué qu’elle et son mari avaient des problèmes de couple depuis quelques mois et que son époux avait déjà proféré des menaces. Les forces de l’ordre avaient déjà dû intervenir pour des violences conjugales en 2017, mais aucune arrestation n’avait été effectuée. Dans un communiqué, la police locale a indiqué qu’elle pensait connaître le mobile du crime et que la famille était au courant. Aucune précision n’a été apportée.

(L'essentiel/joc)