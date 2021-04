Coups de semonce de l’US Navy à des bateaux iraniens

L’US Navy a lancé lundi des tirs de sommation à l’intention de trois bateaux des garde-côtes iraniens qui s’étaient trop approchés de deux de ses navires de guerre dans le Golfe, a annoncé mardi la flotte américaine. L’incident a eu lieu vers 20h, lorsque trois vedettes rapides de l’unité des garde-côtes du Corps des gardiens de la révolution se sont approchées à moins de 70 mètres du patrouilleur de l’US Navy USS Firebolt et du bateau des garde-côtes américains Baranoff, a précisé une porte-parole de la Ve flotte basée à Bahreïn, le commandant Rebecca Rebarich.

Les équipages américains ont lancé plusieurs avertissements verbaux aux équipages iraniens, par les radios de bord ainsi qu’au mégaphone, «mais les vedettes iraniennes ont poursuivi leurs manœuvres», a-t-elle précisé. «L’équipage du Firebolt a alors tiré plusieurs coups de semonce et les bateaux des Gardiens de la révolution se sont éloignés». Selon l’US Navy, les deux navires américains effectuaient des «patrouilles de routine dans les eaux internationales».

Il s’agit du deuxième incident entre l’US Navy et des bateaux iraniens depuis le début de l’année. C’est la première fois depuis 2017 que la marine américaine en vient à lancer des tirs d’avertissement. La Ve Flotte avait révélé plus tôt mardi que des bateaux des Gardiens de la Révolution iraniens s’étaient approchés «de manière agressive» de deux navires américains dans le Golfe le 2 avril. Un navire iranien Harth 55, et trois vedettes rapides, s’étaient alors approchés à environ 64 mètres des navires américains Wrangell et Monomoy, qui effectuaient des patrouilles de routine dans le Golfe. Le Wrangell avait manœuvré pour éviter la collision «tout en faisant retentir cinq brefs coups de corne».

(L'essentiel/AFP)