Ça y est, Donald Trump est de retour sur les réseaux sociaux. Du moins, en apparence. Alors que le conseil de surveillance de Facebook doit annoncer ce mercredi s’il réactive ou non le compte de l’ancien président américain, celui-ci vient de lancer sa propre plateforme. Son site, baptisé «Depuis le bureau de Donald J. Trump», ressemble étrangement à l’ex-réseau social préféré de l’intéressé, à savoir Twitter. Or, aucune interaction n’est possible entre les internautes et le républicain, qui est d’ailleurs le seul membre de ce nouveau site.

Comme l’ont relevé de nombreux twittos, «Depuis le bureau de Donald J. Trump» s’apparente davantage à un blog qu’à un réseau social. Cette plateforme permet à l’ex-président de s’exprimer en quelques lignes, mais personne ne peut lui répondre. Il est possible de partager les posts du milliardaire sur Facebook et Twitter, ou de le «liker» en cliquant sur un cœur. Selon Fox News, le site a été réalisé par Campaign Nucleus, une société spécialisée dans les campagnes numériques, fondée par Brad Parscale, qui était le responsable de la campagne en ligne de Trump en 2016.

Sur les réseaux sociaux traditionnels, les réactions sont majoritairement sarcastiques. Nombreux sont les internautes estimant que la plateforme de Donald Trump est plus un retour vers le passé qu’un bond vers l’avenir du digital.

Est-ce un blog?

Cela lui a pris des mois pour monter un… blog? Mais avec moins d’options?

En fait, c’est juste un blog personnel pour quelqu’un qui ne peut avoir que des pensées de 280 mots.

C’est Tumblr. Donny a inventé Tumblr.

Facebook avait banni Trump de sa plateforme au lendemain de l’invasion du Capitole. Le groupe californien avait jusque-là toléré de nombreux messages du milliardaire républicain jugés problématiques par de larges pans de la société. Mais le 7 janvier, le réseau a suspendu «jusqu’à nouvel ordre» le candidat perdant pour avoir enfreint ses règles sur l’incitation à la violence, notamment dans une vidéo où il exprimait son soutien aux émeutiers.

Fin janvier, Facebook s’est tourné vers son conseil de surveillance pour trancher définitivement cette affaire. Twitter – son ancien réseau de prédilection avec près de 89 millions d’abonnés – a suspendu son compte de manière irrévocable, même si Jack Dorsey, le fondateur du réseau, avait déploré un «échec à promouvoir une conversation saine».

