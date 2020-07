Elle meurt sous les balles en voulant protéger son flirt

Une jeune femme de 19 ans a perdu la vie dans une fusillade, dans la nuit de jeudi à vendredi devant un hôtel de la Cinquième Avenue à New York. Ce soir-là, Erica Lopez était de sortie avec son flirt, Andres Arias, 21 ans. Les deux jeunes gens étaient en train de boire des verres sur la terrasse située sur le toit de l’établissement quand une dispute a éclaté entre Andres et Ruddy Osias, 27 ans.

Après cette altercation, le plus âgé des deux a garé sa voiture dans la rue, est sorti de son véhicule puis a tiré en l’air avec un pistolet. Six personnes se trouvaient sur le trottoir à ce moment-là, dont Erica et Andres. L’individu a ensuite ouvert le feu sur le groupe, et la jeune femme s’est placée entre le tireur et son prétendant pour le protéger.

«C’est une héroïne»

Andres n’a été que légèrement blessé à la jambe gauche, mais Erica a pris une balle en plein cœur et n’a pas survécu. «C’est une héroïne. Nous commencions à peine à sortir ensemble. Seulement deux semaines. Nous étions de bons amis», a confié Andres au New York Daily News. Le jeune homme a l’impression de vivre un cauchemar éveillé: «Je ne fais que m’accrocher, jour après jour», ajoute-t-il.

L’auteur des coups de feu a été arrêté vendredi dans une maison du Queens. Ruddy Osias a été mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre et mise en danger de la vie d’autrui. Il a été incarcéré sans possibilité de libération sous caution et sera jugé le 28 juillet.

(L'essentiel/joc)