«Je n'ai rien vu venir, il m'a juste tranché la gorge»

French tourist left in critical condition after crazed stranger slashes his neck with a box cutter as he leaves IHOP in Harlem -

27-yr-old French tourist in hosp in New York after having his neck randomly slashed as he was strolling with his girlfriend-https://t.co/nxgxZAfTWF pic.twitter.com/3S6jjXxIsV — Blanche Victoria (@tammytabby) February 15, 2020

La scène a énormément choqué, d'autant qu'elle s'est déroulée dans le quartier de Harlem, lieu populaire aujourd'hui largement fréquenté par les touristes à New York. Un jeune Français a été attaqué sans raison apparente par un homme qui l'a poignardé dans le cou, dimanche.

Malgré la violence de l'attaque, Gabriel Bascou, 27 ans, a survécu. Hospitalisé dans un état grave, ses jours ne sont plus en danger. Des images partagées sur le site Internet du «New York Post» laissent imaginer la brutalité de la scène. On y voit la jeune victime aidée par des passants et des policiers en attendant l'arrivée des secours. «Je n'ai rien vu venir, il ne m'a rien volé, il m'a juste tranché la gorge», a raconté la victime.

«J'ai senti le sang chaud couler sur mon manteau»

«J'ai d'abord cru à un coup de poing. Il m'a regardé dans les yeux avant de fuir, puis j'ai senti le sang chaud couler sur mon manteau», a-t-il poursuivi. Le jeune homme était venu la veille pour faire une surprise à sa petite amie, Manon Duma, mannequin dans la métropole new-yorkaise.

S'il a échappé de peu à la mort, Gabriel a tout de même subi de graves blessures. Il est pour l'instant privé de la parole et ne peut que respirer par le nez. Ses amis ont ouvert une cagnotte pour qu'il puisse rentrer en France et payer les frais médicaux élevés qu'impliquent une hospitalisation aux États-Unis.

French tourist describes how Valentine's NYC surprise turned into nightmare https://t.co/jFfUURX5OO pic.twitter.com/778ofoU2Kb — New York Post (@nypost) February 18, 2020

Du côté de l'enquête de police, la diffusion des images de vidéosurveillance a rapidement porté ses fruits. Lundi après-midi, le suspect de 28 ans dénommé Khalief Young a été arrêté. Il a ensuite été inculpé pour «agression au deuxième degré».

????Khalief Young????#WANTED❗️for Assault that occurred on 2/14/20 f/o 2250 7th Ave #Harlem, where he slashed victim on neck causing a laceration. #NYPD needs your help locating him⬇️Have you seenhim? Do you know where he is?Call 212-690-6315/#1800577TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/sApg6ovhrx — NYPD 32nd Precinct (@NYPD32Pct) February 17, 2020

Une nouvelle qui a ravi Gabriel. Le jeune homme s'est félicité que la police l'interpelle «en quelques jours seulement». Désormais concentré son rétablissement, le Français a déjà hâte de revenir à New York et de découvrir «cette incroyable ville». Dans d'autres conditions assurément...

(th/L'essentiel)