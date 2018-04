Washington dément une frappe contre el-​​Assad

«Plusieurs missiles ont frappé l'aéroport de Tayfur», a rapporté l'agence officielle syrienne SANA, affirmant «qu'une attaque américaine est soupçonnée» avant de retirer toute référence aux États-Unis. Le Pentagone a aussitôt réagi en assurant que ses forces armées «ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie».

L'origine de l'attaque restait indéterminée lundi à 04H30 GMT. Les États-Unis, mais aussi la France, avaient brandi ces dernières semaines la menace de frappes en Syrie en cas d'attaque chimique.

Samedi, un groupe rebelle et des secouristes dans la ville insurgée de Douma ont dénoncé une attaque chimique présumée ayant fait des dizaines de morts, provoquant un raz-de-marée de condamnations internationales.

Le même scénario qu'il y a un an

Peu auparavant, Donald Trump et Emmanuel Macron s'étaient entretenus au téléphone, selon des communiqué de l'Elysée, puis la Maison Blanche. Ils ont "fermement condamné les attaques chimiques le 7 avril contre la population de Douma" selon la présidence française, qui n'a pas cité explicitement le gouvernement syrien.

Le pouvoir de Bachar al-Assad a nié toute responsabilité pour l'attaque présumée à Douma, ultime poche rebelle dans la Ghouta orientale aux portes de la capitale Damas. Il y a un an, le président américain avait fait bombarder en avril 2017 une base du régime en représailles à une attaque au gaz sarin, qui avait tué trois jours plus tôt plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

(L'essentiel/afp)