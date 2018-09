Un homme tue cinq personnes et se suicide

Un homme armé a tué mercredi cinq personnes, dont son épouse à Bakersfield, en Californie, avant de se suicider, a-t-on appris de source policière. «Nous avons six personnes décédées. L'une est le suspect et cinq autres des victimes», a indiqué un policier du comté de Kern, Mark King, évoquant «un possible drame de violence domestique».

Selon des médias locaux, l'homme se serait présenté en compagnie de son épouse dans une société de transport routier, où il se serait querellé avec un autre homme. Après avoir abattu ce dernier, il aurait tiré sur sa femme, puis sur un troisième homme venu voir ce qui se passait. La police a reçu un premier appel d'alerte vers 17h19 heure locale (2h19 au Luxembourg) avant de se rendre sur les lieux des premiers meurtres. «Lorsque les adjoints sont arrivés, ils ont trouvé trois victimes d'une fusillade et le suspect s'était enfui», a déclaré M. King, selon qui l'homme aurait ensuite tué deux autres personnes à un autre endroit de la ville, située à environ 150km au nord de Los Angeles.

«À 17h54, le véhicule (du suspect) a été localisé devant un commerce. Le suspect a aperçu le policier qui rentrait dans le commerce et a retourné son arme contre lui», une arme de poing de gros calibre, a poursuivi Mark King, précisant que les policiers étaient en train d'interroger plus d'une trentaine de témoins du drame. Aucune identité n'a été précisée. Il s'agit de 253e tuerie de masse par arme à feu recensée aux États-Unis, selon les statistiques. Les Américains ne représentent que 4% de la population mondiale mais détiendraient à eux seuls 40% des armes à feu en circulation.

(L'essentiel/afp)