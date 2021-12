La situation risque «d’exploser» en Cisjordanie

Les politiques israéliennes risquent de mener à une véritable «explosion» en Cisjordanie occupée, théâtre récurrent de heurts, a déclaré jeudi le président palestinien Mahmoud Abbas lors d’un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine.

M. Abbas s’est entretenu jeudi matin avec le président russe, moins de deux jours après avoir rencontré le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, chez ce dernier, une première visite officielle depuis des années du président palestinien en Israël. La rencontre Abbas/Gantz était la «dernière chance avant une explosion», avait commenté sur Twitter le ministre palestinien des Affaires civiles Hussein al-Sheikh, sans épiloguer sur les causes et les effets de cette possible «explosion».

«Explosion» possible

Dans un entretien avec Vladimir Poutine, dont le pays est membre du Quartette (ONU, UE, USA, Russie) pour le Proche-Orient, Mahmoud Abbas a attribué cette possible «explosion» en Cisjordanie aux politiques israéliennes. Lors de cet entretien téléphonique, M Abbas «a souligné l’importance de mettre fin aux pratiques unilatérales d’Israël quant aux colonies, à la confiscation des terres, à l’expulsion de Palestiniens à Jérusalem-Est (…) et au terrorisme des colons car ces mesures israéliennes vont mener à une explosion de la situation», a indiqué l’agence officielle palestinienne Wafa.

À l’issue de la visite en Israël de M. Abbas, dont le leadership est contesté, le Ministère israélien de la défense avait annoncé des «mesures de confiance» afin d’apaiser la situation économique de l’Autorité palestinienne et réduire les tensions en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. «Nous espérons que les mesures de confiance discutées favoriseront l’élan visant à promouvoir la liberté, la sécurité et la prospérité des Palestiniens et des Israéliens en 2022», a commenté le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

«Les mesures économiques et sécuritaires ne sont pas un substitut à un processus politique», a indiqué jeudi M. Abbas à Vladimir Poutine, affirmant que le leadership palestinien devra prendre des «décisions clés» lors du Conseil central de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) prévu dans les prochains mois.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (Ocha) a répertorié 410 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens sur les dix premiers mois de 2021, contre 358 sur toute l’année 2020.

Selon le rapport annuel de l’armée israélienne, 100 attaques ont été perpétrées en 2021 contre des Israéliens en Cisjordanie occupée, contre 60 un an plus tôt, auxquelles s’ajoutent 5532 incidents impliquant des jets de pierre contre 4000 l’année précédente. L’ONU s’est récemment alarmée de la violence des colons et des appels de groupes palestiniens à augmenter les confrontations avec Israël.

