Une attaque à Kaboul fait quatre morts et 20 blessés

Quatre personnes ont été tuées et vingt blessées dans l’attaque qui a visé Kaboul mardi soir, ont indiqué deux responsables sécuritaires afghans ayant requis l’anonymat. La capitale afghane a été secouée mardi soir par au moins deux fortes explosions, suivies de tirs nourris. Selon le Ministère de l’intérieur, un véhicule piégé a explosé devant le domicile du ministre afghan de la Défense avant que des assaillants à pied affrontent les forces de sécurité.

La première secousse a été fortement ressentie dans le centre de Kaboul, et un panache de fumée a été aperçu après la déflagration. Elle a été entendue dans plusieurs quartiers à travers la capitale afghane et des tirs sporadiques d’armes automatiques et des sirènes étaient entendus dans Kaboul après l’explosion.

Offensive talibane

Une deuxième forte explosion, suivie de tirs nourris d’armes automatiques, a été entendue deux heures environ après la première très forte détonation survenue près du domicile du ministre de la Défense, dans le centre de la capitale afghane, selon l’AFP.

Plusieurs détonations de moindre intensité ont également été entendues dans le centre de Kaboul après cette deuxième explosion, dont l’origine n’était pas connue dans l’immédiat.

Les talibans mènent depuis trois mois une offensive tous azimuts contre les forces afghanes, à la faveur du retrait, désormais achevé, des forces internationales du pays, et se sont emparés de vastes zones rurales du pays. Les forces afghanes, qui n’ont jusqu’ici opposé qu’une faible résistance, ne contrôlent plus pour l’essentiel que les capitales provinciales, dont trois sont récemment la cible d’attaques des insurgés.

(L'essentiel/AFPE)