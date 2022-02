Dix-​​sept Israéliens arrêtés après une attaque

Dix-sept Israéliens, dont des colons, ont été arrêtés par la police israélienne qui les soupçonne d’avoir mené une attaque et perpétré des actes de vandalisme en janvier, dans un village palestinien de Cisjordanie occupée, a-t-elle annoncé mercredi.

Le 24 janvier, des Israéliens à bord de plusieurs véhicules se dirigeaient vers la colonie de Yitzhar, près de Naplouse (nord), lorsqu’ils se sont arrêtés dans le village palestinien de Hawara et «ont blessé un Palestinien» et «causé d’importants dégâts à des magasins, des véhicules et des biens», a indiqué la police. Ils tenaient à la main «des matraques, des pierres» et d’autres «objets», a-t-elle précisé dans un communiqué.

«Dégradation à motif raciste»

«Dix-sept suspects, dont un mineur, vivant dans des colonies, d’autres à Jérusalem et dans le nord d’Israël», ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête pour «attaque, participation à un rassemblement interdit et dégradation de matériels à motif raciste», a ajouté la police, sans préciser quand les interpellations ont eu lieu. Ils sont en train d’être interrogés, a-t-elle poursuivi.

Des experts de l’ONU se sont alarmés en novembre d’une hausse record des attaques de colons contre des Palestiniens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967, par l’État hébreu, estimant que «le gouvernement israélien et son armée ont fait trop peu pour réduire cette violence et protéger les Palestiniens».

Cent attaques en Cisjordanie

Environ 475 000 colons juifs vivent en Cisjordanie, de même que quelque 2,9 millions de Palestiniens. Toutes les colonies sont considérées comme illégales au regard du droit international. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) a répertorié 410 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens sur les dix premiers mois de 2021, contre 358 sur toute l’année 2020.

Selon le rapport annuel de l’armée israélienne, 100 attaques ont été perpétrées en 2021 contre des Israéliens en Cisjordanie occupée, contre 60 un an plus tôt, auxquels s’ajoutent 5 532 incidents impliquant des jets de pierre, contre 4 000 l’année précédente.

(L'essentiel/AFP)