Le bilan du virus passe à 17 morts

Le nouveau coronavirus apparu en Chine a fait à ce jour 17 morts et contaminé des centaines de personnes, selon un dernier bilan dont l'annonce mercredi relance les craintes de propagation alors que l'OMS pourrait décréter dans la journée une «urgence internationale». Un précédent bilan faisait état de 9 morts.

Le nombre total de personnes contaminées s'élève à 444 dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie, ont précisé des responsables de cette province du centre de la Chine au cours d'une conférence presse télévisée. Le virus de la famille du Sras, apparu le mois dernier dans la ville de Wuhan, a gagné plusieurs pays d'Asie et même les États-Unis, où un premier cas a été recensé.

Hong Kong a signalé mercredi son premier cas suspect, un homme de 39 ans arrivé en train de Wuhan. Mais le résultat définif des tests médicaux ne sera connu que jeudi. Le président chinois Xi Jinping a assuré par téléphone à son homologue français Emmanuel Macron que la Chine avait adopté «des mesures de prévention et de contrôle strictes», selon des propos rapportés par l'agence Chine nouvelle.

«Le virus pourrait muter et se propager plus facilement»

«La Chine est disposée à travailler avec la communauté internationale pour répondre efficacement à l'épidémie et maintenir la sécurité sanitaire dans le monde», a-t-il promis. Cet entretien intervient au moment où un comité ad hoc de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit à Genève, pour déterminer s'il convient de déclarer une «urgence de santé publique de portée internationale».

Lors d'une conférence de presse à Pékin, le vice-ministre de la commission nationale de la Santé, Li Bin, a souligné que le virus, qui se transmet par les voies respiratoires, «pourrait muter et se propager plus facilement». Des centaines de millions de Chinois voyagent à travers le pays, pour se retrouver en famille, à l'occasion des congés du Nouvel an lunaire, qui débutent vendredi.

(L'essentiel/afp)