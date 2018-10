Ivanka à l'ONU? «Ça serait de la dynamite»

«Mais je vais vous dire, les gens qui savent, ils savent qu'Ivanka ça serait de la dynamite. Mais vous savez, je serais accusé de népotisme, vous pouvez y croire?», s'est-il interrogé, visiblement ravi de jouer devant les journalistes avec l'idée d'une nomination de sa fille de 36 ans à ce poste-clé de l'administration.

«Je pense qu'Ivanka serait incroyable. Ce qui ne veut pas dire que je vais la choisir (...) Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait davantage qu'elle confiance dans le monde», a-t-il poursuivi.

La fille de Donald Trump a exclu cette possibilité dans un tweet. «Je sais que le président va nommer une personne formidable pour remplacer l'ambassadrice Haley. Cette personne, ce ne sera pas moi», a-t-elle écrit.

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me.