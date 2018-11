Une nouvelle attaque de Boko Haram fait 12 morts

Au moins 12 personnes ont été tuées dans des attaques menées par les jihadistes du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, ont affirmé jeudi des miliciens et des habitants. Les insurgés, arrivés à bord de sept camions, ont attaqué mercredi soir les villages de Bulaburin et Kofa ainsi qu'un camp de déplacés à la sortie de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno, épicentre de l'insurrection jihadiste.

«Les terroristes ont attaqué et entièrement brûlé les villages de Bulaburin et Kofa, ainsi que la moitié du camp de déplacés Dalori 2», a déclaré Babakura Kolo, un responsable de la milice engagée aux côtés de l'armée contre Boko Haram. «Ils ont tué neuf personnes à Bulaburin, deux à Dalori 2 et une à Kofa et ont pillé des vivres avant de mettre le feu». L'attaque a commencé aux environs de 22h dans le village de Kofa, où les jihadistes ont ouvert le feu sans distinction. «Ils se sont ensuite rendus à Bulaburin, un village voisin où ils ont abattu neuf personnes et incendié le village après avoir volé de la nourriture», a déclaré un témoin.

Dans le camp de personnes déplacées de Dalori 2, qui abrite 10 000 personnes, des échanges de tirs ont opposé les assaillants et les soldats et miliciens, a affirmé un milicien, Solomon Adamu. «Quand les hommes de Boko Haram sont arrivés, ils se sont arrêtés sur la route qui surplombe le camp et ont commencé à tirer», a déclaré Adamu, qui a pris part aux combats. Les insurgés ont ensuite tiré des roquettes sur le camp et incendié des abris de fortune, faisant fuir les déplacés, dont deux ont été tués et plusieurs blessés. Plus de 27 000 personnes ont été tuées dans le nord-est du Nigeria depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009. Près de deux millions de personnes ont été déplacées.

(L'essentiel/afp)