Le bilan du cyclone Ava: 51 morts et 22 disparus

Ava a touché Madagascar le 5 janvier, ravageant l'est de la Grande île pendant 24 heures. Des vents violents et des pluies diluviennes ont fait déborder de nombreux cours d'eau de l'est de la Grande île et provoqué d'importantes inondations, notamment à Tamatave (est) et dans les bas quartiers d'Antananarivo.

Un total de 161 000 personnes ont subi des dégâts, a indiqué le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Au cours des dix dernières années, Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, a été frappé par quarante-cinq cyclones et tempêtes tropicales. En mars 2017, Enawo avait fait au moins 78 morts.

(L'essentiel/AFP)