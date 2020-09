La grosse colère de Macron contre un journaliste

"Ce que vous avez fait est grave !" : colère d'Emmanuel Macron au Liban contre le journaliste français Georges Malbrunot du Figaro après la publication d'un article sur la rencontre entre Macron et Mohammed Raad, chef du bloc parlementaire du Hezbollah.pic.twitter.com/j9KCFkWphA — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 2, 2020

Sur des images filmées par LCI, on voit Emmanuel Macron interpeller avec colère le journaliste, à l'issue de la conférence de presse de fin de sa visite à Beyrouth, marquée par de longues heures de discussion avec les dirigeants libanais sur la formation d'un "gouvernement de mission".

«Ce que vous avez fait, compte tenu de la sensibilité du sujet (...) est irresponsable», a lancé le chef de l’État, au grand reporter spécialiste du Moyen Orient.

«Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés et grave d'un point de vue déontologique», poursuit Emmanuel Macron en haussant le ton. «Vous m'avez toujours entendu défendre les journalistes, je le ferai toujours. Mais je vous parle avec franchise, ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin».

La discussion a duré plusieurs minutes, a précisé à l'AFP le journaliste, ex-otage de l'Armée islamique en Irak.

Emmanuel Macron faisait allusion à un article du Figaro du 30 août dans lequel Georges Malbrunot écrivait que le président français, lors de sa première visite à Beyrouth, le 6 août, deux jours après l'explosion au port, avait menacé d'imposer des sanctions contre les leaders politiques qui seraient réfractaires aux réformes.

Comment Emmanuel Macron entend convaincre le Hezbollah de jouer le jeu du "nouveau contrat politique" qu'il propose au Liban? Ce qu'il a dit à Mohammed Raad le 6 août. La bienveillance teintée d'inquiétude du Hezbollah. Mon article dans Le Figaro. https://t.co/2SY0yOpPRc — Georges Malbrunot (@Malbrunot) August 31, 2020

«Je suis très surpris de la virulence de cette attaque, qui est inacceptable et à laquelle j'ai répondu. Je me suis expliqué avec l’Élysée, pour moi l'incident est clos», a commenté le journaliste, qui a reçu de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux.

Pour rappel : Georges Malbrunot est journaliste. Il n'a fait que son métier d'informer. Et révéler la teneur des entretiens entre Macron et le Hezbollah, c'est ça le journalisme, que le président soit content ou pas. C'est la grandeur de notre métier. https://t.co/XuaEhzOYQO — Albert Zennou (@AlbertZennou) September 2, 2020

⚠️Soutien total à Georges @Malbrunot qui est un de nos derniers grands reporters digne de ce nom❗️

Il essaye toujours d'informer honnêtement le public. Après les subventions&la cabale contre @Valeurs le message de Macron à la presse est clair: tu suces ou tu crèves.#HonteàMacron pic.twitter.com/uDThJT9wXe — Patrick Edery (@patrick_edery) September 2, 2020

Pendant la conférence de presse, Emmanuel Macron avait déjà épinglé l'article, sans le nommer, en critiquant ceux qui «écrivent les pires bêtises sur le sujet sans vérification aucune» et en les invitant à «lui poser directement la question».

Interrogé sur l'hypothèse de sanctions individuelles contre les leaders libanais, il a ensuite démenti cette hypothèse, sans écarter complètement, à plus long terme, «un mécanisme de sanctions plus large».

(L'essentiel/afp)