Violences meurtrières suite aux résultats du vote

Au moins un manifestant a été tué par balles mercredi à Harare dans des heurts qui ont opposé les forces de l'ordre à des partisans de l'opposition. Ceux-ci dénoncent des fraudes lors des législatives de lundi qui ont donné la majorité absolue au parti au pouvoir.

Les Etats-Unis appellent l'armée à «faire preuve de retenue» contre les manifestants



L'ambassade des Etats-Unis à Harare a appelé mercredi l'armée zimbabwéenne à «faire preuve de retenue», après la mort par balle d'une personne lors de manifestations de l'opposition qui dénonce des fraudes lors des élections générales de lundi. «Nous exhortons les forces de défense du Zimbabwe à faire preuve de retenue quand elles dispersent les manifestants», a déclaré dans un tweet l'ambassade des Etats-Unis, qui se dit «profondément inquiète» des derniers développements dans le pays.

Des rafales d'armes automatiques ont été entendues et un hélicoptère de l'armée a également été vu au-dessus de la ville, où les forces de sécurité ont fait usage de grenades lacrymogènes de canons à eau et déployé des blindés pour disperser les manifestants.

Un homme touché à l'estomac par le tir à balle réelle d'un militaire a succombé à ses blessures, a constaté un photographe de l'AFP. Le décès d'un manifestant a été confirmé par des témoins.

Des barricades ont été érigées dans la ville avec des blocs de béton et des pierres. Des policiers anti-émeutes bloquaient l'accès mercredi après-midi au siège du principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), tandis que des véhicules militaires patrouillaient en ville.

Large majorité

Le président sortant Emmerson Mnangagwa a appelé au calme en attendant l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, qui se déroulait le même jour. «Nous devons tous faire preuve de patience et de maturité et agir de manière à assurer la sécurité de notre peuple», écrit-il sur Twitter.

Au vu des résultats publiés mercredi par la commission électorale, la Zanu-PF de M. Mnangagwa a remporté plus de deux tiers des sièges à la chambre basse du parlement. Avec 144 des 210 sièges, le parti au pouvoir finit loin devant le Mouvement pour le changement démocratique (MDC, 61 sièges) et, en s'assurant cette majorité qualifiée, est en mesure de modifier la Constitution à sa guise.

Concernant les résultats de la présidentielle, qui opposait principalement M. Mnangagwa et le candidat du MDC Nelson Chamisa, la commission électorale a annoncé qu'elle espérait désormais pouvoir commencer à les diffuser à partir de jeudi. Elle a justifié ce délai par des litiges portant sur les décomptes des suffrages affichés, comme l'exige la loi, à l'extérieur des bureaux de vote. Un bureau de vote sur cinq serait concerné, soit un peu plus de 2000 en tout, ont déclaré mardi le MDC et une ONG, le Réseau de soutien électoral du Zimbabwe (ZESN).

«Truquage» des résultats

Nelson Chamisa a affirmé que ceux de la présidentielle étaient en train d'être truqués. La commission électorale «cherche à publier des résultats pour gagner du temps et inverser la victoire du peuple à l'élection présidentielle», a-t-il affirmé sur Twitter. «La stratégie est destinée à préparer mentalement le Zimbabwe à accepter de faux résultats pour la présidentielle. (....) Nous avons remporté le vote populaire et nous le défendrons», a-t-il assuré.

Inquiétude

Pour les observateurs de l'Union européenne, la publication tardive des résultats officiels est un motif d'inquiétude susceptible de discréditer le processus électoral. Dans leur rapport rendu mercredi, ils jugent que les élections se sont déroulées dans le calme, même s'ils dénoncent «l'inégalité des chances» entre les candidats et des cas d'«intimidation d'électeurs».

Le chef de la mission européenne Elmar Brok a dit ne pas comprendre pourquoi la publication des résultats du scrutin présidentiel prenait autant de temps. «Plus cette période durera, plus le manque de crédibilité des résultats de l'élection présidentielle sera fort», a-t-il dit.

La parlementaire américaine Karen Bass, membre de la mission d'observation américaine venue également assister au scrutin, a déclaré que la politique des Etats-Unis vis-à-vis du Zimbabwe dépendrait de la transparence des élections. Les observateurs de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) ont estimé pour leur part que les élections s'étaient déroulées pacifiquement, ouvrant la voie à plus de démocratie au Zimbabwe.

(L'essentiel/afp)