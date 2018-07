Un ado palestinien tué par des soldats israéliens

Arkan Mizher est mort après avoir été atteint à la poitrine par des tirs israéliens lors d'affrontements dans le camp de réfugiés de Dheisheh, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne a confirmé que des soldats avaient pénétré dans ce camp pour arrêter deux «suspects» sans confirmer la mort de l'adolescent.

«Durant une opération, une violente émeute a été déclenchée par des Palestiniens qui ont lancé des pierres, des engins incendiaires et des grenades en direction des soldats (israéliens)», a affirmé l'armée dans un communiqué. Les militaires israéliens ont ouvert le feu en direction des manifestants, a-t-elle ajouté.

Le camp de Dheisheh fait partie de la zone de Cisjordanie théoriquement sous le contrôle total de l'Autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas. Mais l'armée israélienne effectue régulièrement des raids dans ces zones en affirmant que ces opérations sont destinées à arrêter des «suspects». Ces incursions provoquent souvent des affrontements qui dégénèrent entre soldats et jeunes Palestiniens.

He was just a beautiful child .. Arkan Mizher, from Dheisheh Refugee Camp south of Bethlehem, dies of his wounds sustained by IOF last night. #Palestine pic.twitter.com/pxwdsrZX2N