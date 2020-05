À 19 ans, il fonce à 308 km/h avec l'auto de son père

Un jeune homme de 19 ans fait face à des accusations de conduite dangereuse pour avoir roulé à la vitesse «incroyable» de 308 km/h sur une autoroute d'Ontario, a indiqué dimanche la police de cette province canadienne. «C'est le pire excès de vitesse dont j'ai entendu parler» a souligné le sergent Kerry Schmidt, encore sous le coup de la surprise, dans une vidéo postée sur Twitter.

Le conducteur, accompagné d'un jeune homme de son âge, était au volant de la Mercedes paternelle. Son permis a été immédiatement suspendu et le véhicule confisqué pour sept jours. Il est en outre accusé de conduite dangereuse, a précisé le sergent Schmidt.

«Cela aurait pu se transformer en un terrible accident»

L'incident a eu lieu tard samedi soir au sud-ouest de Toronto sur une portion de l'autoroute Queen Elizabeth, où la vitesse est limitée à 100 km/h.

«Cela aurait pu se transformer en un terrible accident (...) l'Autoroute Queen Elizabeth n'est pas un circuit de course», s'est indigné le sergent, ajoutant que les automobilistes qui avaient vu passer le bolide klaxonnaient pour exprimer leur satisfaction lorsqu'ils ont vu la police l'intercepter.

Le jeune homme a été libéré avant d'avoir à répondre de son acte. «Je suis sûr qu'il va avoir du mal à expliquer pourquoi, en ce dimanche de fête des mères (NDLR: au Canada), la voiture de papa n'est plus dans le garage», a conclu le policier, pince sans rire.

