118 millions d'euros de cocaïne saisis à Dubaï

La police de Dubaï aux Emirats arabes unis a saisi 500 kg de cocaïne d'une valeur de quelque 118 millions d'euros, et a arrêté un suspect, selon un communiqué publié dimanche. «La police de Dubaï a récemment déjoué une tentative de faire rentrer dans le pays 500 kilogrammes de cocaïne pure avec pour but de la vendre», est-il indiqué dans le communiqué, sans plus de détails sur le lieu et la date de l'opération.

«La drogue, d'une valeur marchande de plus de 500 millions de dirhams, avait été dissimulée dans (...) un conteneur», est-il précisé. Une personne originaire du Moyen-Orient et suspectée d'avoir servi d'intermédiaire pour un cartel international a aussi été arrêtée, selon la même source.

Les douanes de Dubaï annoncent régulièrement des saisies de drogue dans cet émirat, l'un des sept membres de la fédération des Emirats arabes unis dont la législation est très stricte en matière de stupéfiants. Le trafic de drogue y est puni de la peine de mort, souvent commuée en détention à perpétuité.

