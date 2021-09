Le parti de Poutine victorieux des législatives

Le parti Russie Unie de Vladimir Poutine s'orientait dimanche soir vers une victoire aux législatives, un scrutin qui s'est déroulé après la répression et l'exclusion de presque toute opposition anti-Kremlin. La formation du président Poutine récoltait plus de 39% des voix, selon des résultats portant sur plus de 10% des bureaux de vote annoncés par la Commission électorale. Elle devance les communistes du KPRF (24,67%).

Suivent les nationalistes du LDPR (9,4%), puis un nouveau venu sur la scène politique, le parti des «Nouvelles personnes» (7,7%), et les centristes de Russie juste (6,8%). Un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote détaillé par la chaîne d'information d'Etat Rossiya-24 place lui Russie Unie à 45,2% devant les communistes à 21%. Ces scores gouverneront l'attribution de la moitié des 450 sièges de députés de la Douma, chambre basse du Parlement, les autres étant attribués au scrutin majoritaire. Quelque 108 millions de Russes étaient appelés aux urnes.

Fraudes importantes

Lors des précédentes législatives en 2016, Russie Unie avait obtenu 54,2% des voix et les communistes 13,3%, ces derniers pourraient donc améliorer leur score. Les partisans de l'opposant Alexeï Navalny, emprisonné depuis son retour en janvier en Russie après un empoisonnement qu'il attribue au Kremlin, avaient été bannis du scrutin après que leur organisation a été classée «extrémiste» par la justice. Le mouvement avait donc élaboré une stratégie de «vote intelligent» destinée à soutenir les candidats -- souvent communistes -- les mieux placés pour gêner ceux du pouvoir. Par le passé, cette approche avait rencontré un certain succès, notamment à Moscou en 2019.

Selon l'une de ses représentants, le résultat des communistes, s'il se confirme, est donc un succès. «L'objectif du vote intelligent était de casser le monopole de Russie Unie, et c'est ce qui se passe», a espéré Lioubov Sobol sur la chaîne YouTube Navalny Live. Les élections parlementaires ainsi que des dizaines de scrutins régionaux et locaux se sont tenues sur trois jours, de vendredi à dimanche. Ce vote a été marqué par le retrait, sous la pression des autorités russes, par les géants du numérique Apple et Google des applications du mouvement d'Alexeï Navalny qui donnaient des consignes de vote pour faire battre les candidats du pouvoir. Russie Unie, bien qu'impopulaire, vise de garder la majorité des deux tiers.

La participation était de 45,15% à 18h (17h au Luxembourg). Observateurs indépendants et opposant ont fait état de fraudes importantes tout au long du scrutin, organisé en partie en ligne.

(L'essentiel/afp)