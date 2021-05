Elle décède en allaitant, son bébé meurt asphyxié

Paro cardíaco y asfixia: el desgarrador relato del hombre que encontró a su mujer y a su beba muertas en Corrientes https://t.co/4lz6khz9D0 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 5, 2021

Une terrible tragédie s’est déroulée lundi à Corrientes en Argentine. Mère de trois enfants, une jeune femme de 30 ans se trouvait chez elle avec ses deux plus jeunes bambins, un petit garçon de 3 ans et un bébé de 2 mois. La fille aînée de Mariana Ojeda rendait visite à sa grand-maman et son mari Gabriel était au travail au moment du drame, explique TN.

La famille a commencé à s’inquiéter quand la jeune femme n’est pas allée récupérer sa fille. Préoccupé, Gabriel a tenté plusieurs fois d’appeler sa femme, en vain. C’est finalement son fils de 3 ans qui a répondu, expliquant à son papa que sa maman était «encore en train de dormir». Craignant le pire, le père de famille s’est précipité chez lui et a retrouvé son épouse et sa petite Delfina mortes dans le lit conjugal.

Une crise d'hypertension

«Je ne peux pas croire que le destin nous ait fait ça. Je dois tout recommencer et je ne sais pas comment», confie l’Argentin de 47 ans. Une autopsie est en cours. Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux victimes ne présentaient aucun signe de violence. Les autorités pensent que Mariana, qui souffrait d’une hypertension sévère, a succombé à une crise. Elle aurait alors accidentellement asphyxié son bébé, qu’elle était en train d’allaiter. L’enquête se poursuit.

Mariana était très marquée par la perte de son frère cadet Fabian, mort dans un accident à la fin du mois de mars. Le dernier post Facebook de la jeune femme lui est d’ailleurs consacré.

(L'essentiel/joc)