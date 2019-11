Un petit avion s'est écrasé sur des habitations

Au moins 23 corps ont déjà été retrouvés sur les lieux du crash d'un avion petit porteur qui s'est écrasé dimanche matin au décollage à Goma dans un quartier populaire proche de l'aéroport, ont indiqué les secours. «Nous sommes à 23 corps maintenant», a déclaré le coordonnateur de la protection civile à Goma, Joseph Makundi. L'avion de la compagnie Busy Bee transportait 19 personnes d'après la compagnie. Il s'est écrasé sur au moins une habitation.

Outre les passagers, des habitants du quartier Mapendo figurent donc sans doute parmi les victimes de la chute de l'avion de type Dornier-228. Les secours ne parvenaient pas à donner un bilan pour les passagers et les habitants. «Il y avait 17 passagers à bord et deux membres d'équipage», a précisé Héritier Said Mamadou, chargé de la réservation au sein de la compagnie Busy Bee.

L'appareil s'est écrasé sur une maison du quartier Mapendo/Birere de Goma, à côté de l'aéroport construit au milieu de zones densément peuplées, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Une vidéo montre la carlingue de l'avion encore fumante encastrée dans le mur d'une maison, avec des habitants du quartier autour. L'avion devait assurer une rotation vers Beni et Butembo à 350 km au nord de Goma. Le pilote a «raté son décollage», a indiqué le gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita.

(L'essentiel/afp)