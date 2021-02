Des «voyages virtuels» pour la diplomatie US

«Heureux d’être "au" Mexique!» Sur le papier, le programme a tout d’une visite officielle. Mais sur le papier seulement: cloué à Washington par la pandémie, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, dont la principale mission serait de parcourir le monde, a inventé vendredi le «voyage virtuel».

Dans le langage du département d’État, le chef de la diplomatie américaine s’est donc «rendu» vendredi matin au Mexique, pour «rencontrer» son homologue Marcelo Ebrard. Il a même «visité» la frontière entre El Paso, au Texas, et Ciudad Juarez, côté mexicain, où des responsables en uniforme lui ont exposé les défis de ce point de passage emblématique - un signal fort pour démontrer que le gouvernement de Joe Biden tourne la page de la politique migratoire draconienne de Donald Trump et de son «mur» controversé.

«Nous travaillons globalement à faire en sorte d’avoir une frontière sûre, ordonnée, et humaine», a dit le ministre américain, qui a évoqué un processus qui «prendra du temps» pour que les États-Unis accueillent à nouveau sur leur sol les demandeurs d’asile. L’ex-président avait obtenu qu’ils restent au Mexique le temps de l’examen de leur dossier.

Antony Blinken a aussi promis de s’attaquer aux «raisons déchirantes qui poussent les gens à risquer leur vie et leur sécurité pour entrer aux États-Unis à tout prix». Mais «la frontière est fermée aux migrations irrégulières», a-t-il lancé, tentant de conjuguer humanité et fermeté. Et comme lors d’un déplacement normal, une poignée de journalistes ont été invités à «voyager» avec Antony Blinken, assistant au début des entretiens avant d’être évincés de la salle. Sauf que… ce n’était pas un déplacement normal.

«Protéger» le personnel

Contrairement à son prédécesseur républicain Mike Pompeo, qui a continué de parcourir le monde malgré le coronavirus, le secrétaire d’État démocrate, bien que déjà vacciné, a décidé pour l’instant de respecter la règle gouvernementale interdisant tout voyage non «essentiel». Seuls de rares émissaires chargés de dossiers brûlants, comme le Yémen, sont autorisés à ce stade à se rendre sur le terrain.

Car un voyage ministériel, ce sont des dizaines de personnes impliquées - conseillers, agents de sécurité, journalistes… Et l’administration Biden affiche son respect des règles sanitaires, en rupture avec le laxisme de l’ère Trump.

D’autant que certains diplomates américains en poste à l’étranger commencent à déplorer la lenteur de la vaccination. «Afin de protéger notre personnel, dans les ambassades et ici, nous avons décidé de faire cela virtuellement pour ne pas devoir attendre le moment où il sera sûr de voyager», a expliqué à la presse la secrétaire d’État adjointe pour les Amériques, Julie Chung. Elle a vanté un programme «créatif», avec «rencontre» des diplomates américains sur place, «échange» avec des étudiants… «C’est le nouveau monde dans lequel nous vivons, à travers des plateformes virtuelles», a-t-elle justifié.

Ce «nouveau monde» a ses avantages - «pas de décalage horaire», a souri le secrétaire d’État - mais aussi ses inconvénients. Alors qu’Antony Blinken, depuis les dorures du département d’État, drapeaux américain et mexicain derrière lui, conversait par écrans interposés, la retransmission vidéo simultanée était quasiment inaudible pour cause de grésillements fastidieux.

Après le Mexique, le secrétaire d’État s’est téléporté au Canada pour «rencontrer» le Premier ministre Justin Trudeau, autre voisin avec lequel le président Biden a lui-même eu mardi son premier «sommet» bilatéral virtuel.

Un format qui «empêche aux diplomates d’avoir des conversations feutrées» parfois plus fructueuses, déplore Brett Bruen. Cet ex-diplomate qui dirige un cabinet de conseil estime que l’administration Biden doit «trouver un équilibre, car renoncer aux contacts face-à-face n’est pas une alternative viable». Antony Blinken devrait faire d’autres vrais-faux voyages par visioconférence dans les prochaines semaines. Aucune date n’est encore fixée officiellement pour un premier déplacement en personne.

(L'essentiel/AFP)