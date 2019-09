La police de Hong Kong tire des lacrymogènes

Hong Kong a plongé dimanche dans de nouvelles violences, la police ayant recours aux lacrymogènes et canons à eau contre des militants pro-démocratie qui jetaient des pierres et des cocktails Molotov lors d'une manifestation. Des dizaines de milliers de personnes avaient bravé l'interdiction pour descendre à nouveau dans les rues et se répandre dans les artères allant de Causeway Bay à Central, les quartiers du centre de l'île de Hong Kong.

Dans un spectacle devenu très courant en plus de trois mois de contestation, le rassemblement a dégénéré en violences entre policiers et groupuscules radicaux, qui tentaient de s'en prendre au complexe abritant le siège de l'exécutif. Les forces de l'ordre ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes et les canons à eau ont projeté leur liquide coloré en bleu sur les manifestants qui avaient lancé des pierres et des cocktail Molotov par-dessus les barrières érigées autour du complexe gouvernemental.

L'ex-colonie britannique traverse depuis 99 jours sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des actions et manifestations quasi-quotidiennes pour demander des réformes démocratiques ou dénoncer une riposte policière jugée brutale par les contestataires. Cette mobilisation est un défi sans précédent pour le gouvernement central chinois et pour l'exécutif hongkongais. Les militants pro-démocratie accusent Pékin d'augmenter son emprise politique sur le petit territoire et en refusant de lui accorder un véritable suffrage universel.

(L'essentiel/afp)