Des rayons X pour lutter contre les fraises piégées

Le Premier ministre australien Scott Morrison a dévoilé jeudi de nouvelles mesures pour restaurer la confiance envers les maraîchers, alors que la psychose relative aux fraises piégées avec des aiguilles à coudre fait tâche d'huile en Asie du Sud-Est.

Voilà plusieurs semaines que l'île-continent vit dans l'angoisse de la découverte d'aiguilles et d'épingles dans des barquettes de fraises, provoquant la détresse des producteurs, la panique de certains consommateurs et une épidémie de canulars sur les réseaux sociaux.

M. Morrison a annoncé jeudi un renforcement des contrôles sur les exportations de fraises pour rassurer les clients étrangers. Il a également présenté plusieurs mesures du gouvernement pour restaurer la confiance vis-à-vis des producteurs, comme le financement d'études sur des emballages qui empêcheraient ce type de dégradation, la mise en place de contrôles aux rayons X ou encore l'emballage sous film plastique des produits destinés à l'exportation.

Importations de fraises d'Australie suspendues

«Il y a aussi du travail à faire en matière de communication tout au long de la filière jusqu'à nos marchés internationaux», a déclaré le Premier ministre aux journalistes dans une ferme du Queensland, dans le nord-est du pays. Car la crise s'est exportée depuis que des aiguilles ont été retrouvées dans des fraises australiennes vendues en Nouvelle-Zélande, où les autorités ont décrété que chaque barquette devait être passée au crible.

Et jeudi, le plus grand opérateur de chaînes de supermarchés à Singapour, NTUC FairPrice, a confirmé qu'il avait suspendu lundi, «par mesure de précaution», ses importations de fraises d'Australie. NTUC FairPrice a indiqué que les ventes de fraises avaient chuté de 10% depuis les premiers sabotages. «Nous continuons de suivre la situation de près, et nos protocoles en matière de sécurité alimentaire sont également en place pour le cas où nous devrions rappeler des produits», a déclaré un porte-parole.

Des preuves à apporter

Mais la crise a également, en Autralie, entraîné une énorme mobilisation des consommateurs pour soutenir les producteurs. «Cela vous montre ce qui arrive en Australie: les Australiens se rassemblent et répondent à l'appel qui dit: Soutenons nos producteurs de fraises», a déclaré le Premier ministre.

«Quel que soit l'idiot qui a déclenché cela, sa bêtise a été totalement éclipsée par la bonne nature des Australiens qui se sont levés pour nos producteurs de fraises». Depuis le 19 septembre les exportateurs australiens doivent, pour obtenir un permis d'exportation, prouver que les cargaisons de fraises ne contiennent aucune pollution métallique.

