Un Thaïlandais a été inculpé pour le meurtre d'un Britannique, poignardé à mort avec une faucille à riz dans l'ouest du pays, a annoncé dimanche la police. Les deux hommes avaient bu de l'alcool, aux premières heures de samedi, devant une maison louée dans le district de Muang, à Kanchanaburi, à trois heures de route de Bangkok, a précisé la police.

Le Britannique, âgé de 50 ans, qui vivait dans le pays depuis cinq ans avec sa femme thaïlandaise, a été retrouvé gisant dans une mare de sang. Une faucille utilisée pour la récolte du riz a été retrouvée sur la scène du crime, ainsi qu'une paire de chaussures, ont rapporté les médias locaux.

Un ami grièvement blessé

Un autre Britannique de 54 ans, un ami de la victime, a été grièvement blessé dans l'attaque, a indiqué le commandant de la police des provinces de l'Ouest, Thanayut Wuthijarasthamrong. Il «est maintenant en sécurité et soigné par des médecins», a-t-il déclaré à l'AFP, ajoutant que l'enquête de police était en cours.

L'agresseur présumé, un homme âgé de 22 ans, avait des antécédents de maladie mentale, selon les médias locaux. Il est accusé de meurtre et de tentative de meurtre et a d'ores et déjà plaidé coupable, a affirmé la police.

(L'essentiel/afp)