Amphan, cyclone le plus puissant depuis 20 ans

Amphan (se prononce «um-pun») devrait toucher terre vers 18h locales (12h30 GMT) mercredi au niveau de la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, au sud de la ville de Calcutta, avec des vents pouvant aller jusqu'à 185 km/h. Les météorologues redoutent une potentielle onde de tempête qui pourrait aller jusqu'à cinq mètres de haut et provoquer des raz-de-marée. Le Bangladesh a mis à l'abri 1,5 million de personnes habitant dans des zones côtières de basse élévation.

Côté indien, plus de 300 000 personnes ont été évacuées dans l'État du Bengale occidental (est) et 20 000 autres dans la région voisine d'Odisha. «Au moins 50 personnes sont venues se réfugier dans ma maison construite en béton. Elles sont arrivées hier soir. Nous leur avons donné de la nourriture. Il y a une atmosphère de panique», a déclaré à l'AFP Abdur Rahim, un éleveur de crevettes du village bangladais de Kalinchi. «Les femmes sont très inquiètes. Elles prient Dieu qu'il épargne les villageois. Il y a des pluies depuis ce matin, mais pas encore de signe de vents violents», a-t-il décrit.

Un premier mort, noyé

Le cyclone a fait un premier mort au Bangladesh, un volontaire du Croissant-Rouge local, a annoncé à l'AFP l'organisation. Un bateau de l'ONG aidant à l'évacuation de villageois s'est renversé sous les rafales de vents dans une rivière de la ville côtière de Kalapara. Le volontaire «transportait un mégaphone lourd et portait des bottes et un pare-vent. Donc il n'a pas pu nager. Il a coulé à cause du poids de son équipement», a déclaré Nurul Islam Khan, un responsable du Croissant-Rouge au Bangladesh.

Apparu ce week-end en mer, Amphan a atteint lundi la catégorie 4 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents entre 200 et 240 km/h, et est le cyclone le plus puissant à naître dans le golfe du Bengale depuis 1999. Cette année-là, un cyclone avait tué 10 000 personnes dans l'Odisha.

(L'essentiel/afp)