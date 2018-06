Les conductrices face au sexisme des hommes

Longtemps reléguées à l'arrière, les Saoudiennes ont pris cette semaine le volant lors d'un rite de passage longtemps attendu, mais un obstacle se dresse désormais sur leur route: le sexisme des hommes. Ces dernières 48 heures, des vidéos montrant des femmes au volant et des hommes sur le siège passager ont inondé les réseaux sociaux. Un renversement des rôles inimaginable dans le royaume ultraconservateur jusqu'à la publication en septembre dernier d'un décret royal prévoyant la levée de l'interdiction faite aux femmes de conduire.

Dans un pays qui impose la ségrégation des sexes, cette mini-révolution a suscité joie et incrédulité, dimanche, lesquelles pouvaient se lire sur les visages. La levée de l'interdiction a largement été applaudie par les jeunes saoudiens, et aucun incident lié à du harcèlement n'a été publiquement rapporté ces deux derniers jours. Mais les mentalités ne changeront pas en un jour: les «Regarde, une femme au volant!», ont parfois ironisé des habitants de Riyad au passage d'un véhicule conduit par une femme dimanche. Et de nombreuses femmes se méfient du sexisme ambiant et d'éventuelles agressions de conducteurs hommes malgré les mises en garde des autorités.

De nombreuses femmes hésitent encore

«Je conseille aux hommes de rester chez eux pour ne pas être tués par les femmes conductrices», a lancé un utilisateur saoudien sur Twitter, déclenchant une vague de commentaires approbateurs prédisant une hausse des accidents avec l'arrivée des femmes sur les routes. Certains internautes ont conseillé aux femmes de ne pas se maquiller en conduisant, quand d'autres prédisaient l'apparition de voitures roses et de parking leur étant réservé. Dans la même veine, les médias locaux ont diffusé des images de l'inauguration d'une cellule flambant neuve pour les futures contrevenantes au code de la route.

«Les réseaux sociaux ont été envahis de messages ridiculisant les femmes et sous-estimant leur capacité à conduire», a déploré la chroniqueuse Wafa al-Rachid, dans le quotidien Okaz. «Nous allons conduire et nous conduirons mieux que vous les hommes», a-t-elle ajouté. Pour l'heure, la majorité des conductrices sont des Saoudiennes ayant échangé des permis étrangers contre des licences du royaume. Quelque 120 000 femmes au total ont fait des demandes de permis, selon le ministère de l'Intérieur. Mais la crainte d'être harcelées est tellement répandue que de nombreuses femmes hésitent encore, préférant sonder les réactions d'une société déchirée entre un profond conservatisme et un désir de changement.

(L'essentiel/afp)