Les ordures des touristes en guise de repas

«J’espère que cette photo encouragera les gens à arrêter le littering». Pranab Das, journaliste sportif domicilié dans le Bengale-Occidental, a assisté à une scène désolante, le mois dernier. À quelques mètres de lui, un éléphant sans doute affamé était en train de chercher de la nourriture dans un tas de déchets. Le pachyderme avait même un petit amas d’ordures sur le dos, après les avoir déposées là à l’aide de sa trompe.

«Il mangeait du plastique. C’était douloureux pour moi d’assister à cela», raconte l’Indien au Daily Mail. Les éléphants se nourrissent d’habitude de racines, d’herbe, de fruits et d’écorces. Comme on peut le voir sur la photo, l’animal est entouré de végétation, mais il semble plus attiré par l’odeur se dégageant des immondices abandonnées en pleine nature.

Selon Pranab Das, les gens laissent régulièrement leurs ordures sur ce terrain, situé près de la ville de Siliguri. Ce jour-là, le journaliste a vu des touristes se débarrasser de leurs déchets à cet endroit, avant de quitter les lieux dans des minibus. Il est déjà arrivé que des éléphants meurent après avoir ingéré du plastique, dont les substances toxiques attaquent leur estomac.

(L'essentiel/joc)