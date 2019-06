Des inondations font au moins 19 morts en Chine

Des inondations provoquées par des pluies torrentielles ont entraîné la mort d'au moins 19 personnes dans le sud de la Chine, a rapporté mercredi un média d'État.

Les précipitations qui s'abattent depuis une semaine sur la région du Guangxi, frontalière avec le Vietnam, y ont tué douze personnes et touché plus de 570 000 autres, a indiqué l'agence Chine nouvelle, qui cite le service régional de gestion des situations d'urgence.

Rescue efforts are underway in S. China's Guangxi Zhuang autonomous region where torrential rain has claimed five lives and left thousands of people stranded. https://t.co/yWw9vqtW7H pic.twitter.com/kKuqccsIRB