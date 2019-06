La rue déterminée à lutter malgré la répression

Le mouvement de contestation au Soudan a appelé à poursuivre la mobilisation mardi et rejeté l'appel à des élections par les militaires au pouvoir, au lendemain de la dispersion sanglante d'un sit-in de manifestants à Khartoum, qualifiée de «massacre». Mardi, les rues de Khartoum sont restées quasiment désertes. La plupart des commerces ont fermé. Seule une poignée de voitures et de «riksha», ces tricycles à moteur faisant office de taxi, circulaient.

Pékin et Moscou bloquent une initiative du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Soudan



Lors d'une réunion à huis clos, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont fait circuler un communiqué qui appelait les militaires au pouvoir au Soudan et les manifestants à «continuer à travailler ensemble vers une solution consensuelle à la crise en cours», selon le document consulté par l'AFP. Mais la Chine a fermement rejeté ce texte et la Russie a insisté pour attendre une réponse de l'Union africaine, ont indiqué des diplomates.

De nombreuses rues ont été bloquées par des pierres, des troncs d'arbres et des pneus: des barricades de fortune érigées par les manifestants face aux hommes lourdement armés des Forces de soutien rapide (RSF), déployées partout dans la capitale soudanaise.

60 morts en deux jours

Soixante personnes sont mortes dans la répression de la contestation soudanaise depuis lundi, date de la dispersion, sur ordre du Conseil militaire, du sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum, a annoncé mercredi le comité des médecins. Il s'agit du dernier bilan provisoire fourni par ce comité proche de la contestation. L'opération de dispersion de ce rassemblement emblématique de milliers de manifestants, qui réclamaient depuis des semaines le transfert du pouvoir aux civils, a été vivement condamnée à l'étranger, notamment par l'ONU, les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Ce sit-in, dans le prolongement de la contestation inédite déclenchée en décembre, a débuté le 6 avril pour réclamer le départ du président Omar el-Béchir, destitué par l'armée cinq jours plus tard et remplacé par un Conseil militaire de transition. Le rassemblement s'est néanmoins poursuivi pour exiger le transfert du pouvoir aux civils.

Hôpitaux attaqués

Des images amateurs filmées durant la dispersion montrent des dizaines de manifestants, essentiellement des jeunes, courant pour fuir les balles tirées de loin. Dans leur course, certains transportent péniblement des blessés.

#Soudan Vidéo qui présente l'intervention des Forces de Soutien Rapide (#RSF) qui sont intervenue pour disperser une barricade à #Karthoum#Sudanpic.twitter.com/tv1yYlOUyK– Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 4 juin 2019

«La situation est maintenant pire que jamais», a condamné l'Association des professionnels soudanais (SPA), clé de voute de la contestation. «Nous appelons tous les États et les organisations à isoler et à cesser de traiter avec le soi-disant Conseil militaire», a déclaré la SPA, dans un communiqué, dénonçant des «crimes contre l'humanité».

(L'essentiel/afp)