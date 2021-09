«La burqa, ce n'est pas notre identité»

Du jaune, du vert, du violet, du rose, du rouge, des petits miroirs, des volants, des tissus qui brillants et soyeux: parce que les tenues traditionnelles afghanes n'ont rien à voir avec la burqa noire qui emprisonne le corps des femmes, des Afghanes du monde entier se mobilisent sur les réseaux sociaux.

Pour dénoncer la misogynie extrêmes des talibans et contrer celles qui ont défilé le week-end dernier à Kaboul pour soutenir les nouveaux hommes forts d'Afghanistan, elles se battent avec les hashtags #DoNotTouchMyClothes et #AfghanistanCulture pour affirmer que la culture afghane est tout autre.

«L'une de mes plus grandes préoccupations est que l'identité et la souveraineté de l'Afghanistan soient attaquées», a confié à la BBC Bahar Jalali, ancien professeur d'histoire à l'Université américaine d'Afghanistan. Elle a postée une photo d'elle dans une robe traditionnelle verte et exhorté les femmes afghanes à en faire de même pour montrer «le vrai visage de l'Afghanistan». «Je voulais informer le monde que les tenues que vous avez vues dans les médias (rassemblement pro-taliban) ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre identité».

«La burqa n'a jamais fait partie de la culture afghane», a tweeté Spozhmay Maseed, militante des droits de l'homme en Virginie. «Notre culture n'est pas sombre, ce n'est pas noir et blanc, c'est coloré, rempli de beauté, d'art et d'artisanat, c'est une identité», rappelle Lima Halima Ahmad, fondatrice de Paywand Afghan Association, basée en Angleterre, qui se consacre à la défense des femmes.

This is our Afghan authentic dress. Afghan women wear such colorful and modest attires. The black burqa never has been part of the Afghan culture. #FreeAfghanistan???????? pic.twitter.com/v9LIbcvklG