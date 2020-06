Et maintenant, Trump s'en prend aux magistrats

Déjà engagé dans une offensive sans précédent contre la Cour pénale internationale, Donald Trump a encore haussé le ton, jeudi, en annonçant des sanctions économiques pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan.

«Le président a autorisé des sanctions économiques contre des responsables de la Cour pénale internationale qui prendraient part directement à tout effort pour enquêter sur des militaires américains, ou pour les inculper, sans le consentement des États-Unis», a annoncé la Maison-Blanche, dans un communiqué.

Happening today: President @realDonaldTrump is signing an executive order to "authorize economic sanctions on employees of the International Criminal Court (ICC) for pursuing investigations into U.S. military and intelligence personnel at Russia’s behest." https://t.co/qTKEBMjMll