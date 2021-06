Un jeune garçon sorti vivant des décombres à Miami

Un immeuble résidentiel de douze étages s'est partiellement effondré tôt jeudi matin en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, déclenchant une intervention massive de la police et des pompiers. Il n'était pas clair dans un premier temps combien de personnes se trouvaient dans l'immeuble situé dans la ville de Surfside, au nord de Miami Beach ou si l'effondrement avait fait des victimes.

Selon la chaîne locale NBC 6 South Florida, les pompiers on retiré des décombres un garçon en vie. Des vidéos mises en ligne montraient une grande partie de l'immeuble de 12 étages en ruines. Les services d'urgence ont dépêché des dizaines d'unités d'intervention sur les lieux, près de la plage.

#BREAKING : Firefighters seen pulling boy from rubble of partial collapse of condo building in Surfside: https://t.co/TPEaIoXmNU

La police de Miami Beach a indiqué que ses agents étaient venus en aide à la ville de Surfside après «l'effondrement partiel d'un immeuble», ajoutant que plusieurs services de police et de pompiers étaient mobilisés.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.