Wall Street rouvre après deux mois de fermeture

«Le plus important, c’est qu’on relance les échanges, qu’on soit là symboliquement»: pour Peter Tuchman, trader à Wall Street, la réouverture mardi du parquet du New York Stock Exchange, après plusieurs semaines de fermeture liée à la pandémie, est une étape essentielle.

«Les investisseurs (…) ont ressenti notre absence sur le parquet, et la confiance que cela inspire chez tout le monde, de voir cette entité humaine», estime-t-il depuis son domicile, dans une interview à l’AFP.

Conditions particulières

Face à la propagation rapide à New York de la maladie du Covid-19, le New York Stock Exchange avait décidé de fermer le 23 mars, la salle où des courtiers s’agitent habituellement pour acheter et vendre des actions entre diverses stations surmontées d’écrans affichant les prix des entreprises cotées aux États-Unis.

Environ 80 courtiers seulement, travaillant principalement pour des petites sociétés n’étant pas en mesure de travailler à distance, sont autorisés dans un premier temps à revenir. Les teneurs de marchés, dont le rôle principal est d’assurer que les actions peuvent être vendues et achetées rapidement, doivent rester chez eux en attendant un retour progressif à la normale.

Pas de métro

Le port du masque et la prise de température sont obligatoires pour les personnes présentes. En plus des cloisons de plexiglas, les traders devront respecter les distances de sécurité et suivre des trajets prédéterminés sur le parquet. Il leur est aussi demandé de ne pas prendre les transports en commun, afin de limiter les sources de contamination.

La ville de New York, capitale économique du pays et métropole la plus touchée par le Covid-19, continue à imposer le confinement aux entreprises au moins jusquen juin. Mais l’industrie financière est considérée comme une activité essentielle.

(L'essentiel/afp)