L'Amazonie brûle, São Paulo plongée dans le noir

Certains internautes évoquent «la définition de l'enfer», d'autres y voient la conséquence d'un réchauffement climatique incontrôlé. Les feux de forêts sont en effet de plus en plus nombreux au Brésil, particulièrement en Amazonie. Mardi, les rejets de fumée ont plongé la métropole de São Paulo dans le noir en plein milieu de la journée.

Les images spectaculaires de ces nuages noirs dans le ciel ont été partagées en nombre sur les réseaux sociaux, le plus souvent avec des messages visant le climato-scepticisme du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro.

Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS pic.twitter.com/P1DrCzQO6x — Shannon Sims (@shannongsims) August 20, 2019

News Alert : Brazil - São Paulo descended into darkness yesterday during the afternoon after strong winds brought in smoke from forest fires burning in the states of Amazonas and Rondonia. #prayforamazonia #Brazil pic.twitter.com/7lzQqoM5Sf — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 20, 2019

Brazil’s president is doing nothing to stop what is happening with the Amazon Rainforest. My heritage is from Brazil and it is so sad to see what is happening, it looks like a movie, but it is now. Y’all pray for Brazil! #PrayforAmazonia Brazil is destroying Brasil pic.twitter.com/vwpB6jfgLu — Maria ???? (@BarrosThereza) August 20, 2019

Une indignation partagée au niveau international, même si de nombreuses photos ne datent en réalité pas de cette année. Un hashtag #PrayforAmazonia a même été lancé, symbole de l'élan d'inquiétude concernant le «poumon vert» de la planète.

#PrayforAmazonia



Depuis plusieurs semaines,la plus grande foret de notre planète terre est en feux . Les incendies ont débuté début juillet en Amazonie. pic.twitter.com/C1xJnxzEF1 — SISAG (@SisagCi) August 21, 2019

Si ça continue comme ça, il y aura plus aucun retour en arrière possible #PrayforAmazonia pic.twitter.com/4kwDau4xaO — Kuroko (@soprarisk) August 21, 2019

Les feux de forêt au Brésil ont augmenté de 83% depuis le début 2019, par rapport à l'année précédente, notamment en Amazonie en raison de la déforestation et de la sécheresse.

Entre janvier et août, 72 843 départs de feu ont été enregistrés dans le pays, contre 39 759 sur la totalité de l'année 2018, selon des chiffres de l'Institut national de recherche spatiale (INPE) qui observe notamment l'évolution de la forêt au Brésil.

Cette augmentation fait suite à deux années consécutives de baisse et il s'agit d'un plus haut depuis 2013, selon l'INPE qui utilise des données par satellite actualisées en temps réel. Les incendies ont été les plus nombreux dans les États occupés en totalité ou partiellement par la forêt amazonienne. L'État le plus touché est le Mato Grosso (centre-ouest), avec 13.682 départs de feu, soit une hausse de 87% par rapport à toute l'année 2018.

« Le gouvernement a mobilisé tous les effectifs des secouristes et tous les avions »

Les feux en Amazonie sont notamment provoqués par les défrichements par brûlis utilisés pour transformer des aires forestières en zones de culture et d'élevage ou pour nettoyer des zones déjà déforestées, généralement pendant la saison sèche qui s'achève dans deux mois.

Selon l'INPE, la déforestation en juillet a été quasiment quatre fois supérieure au même mois de 2018. Interrogé mardi par l'AFP sur cette forte hausse des incendies, le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, a indiqué que «le gouvernement a(vait) mobilisé tous les effectifs des secouristes et tous les avions» de lutte contre les incendies, «qui sont désormais à pied d'œuvre avec les gouvernements régionaux».

