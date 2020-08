À 17 ans, cet ado a tué pour «protéger les commerces»

This is Kyle Rittenhouse, 17, an Illinois resident who was just charged with first-degree murder of two people last night in Kenosha, Wisconsin. This teen, whose social media history is full of misogyny and white supremacy, had easy access to an AR-15. pic.twitter.com/OsfXzSHy5M

Il s'appelle Kyle Rittenhouse et symbolise la violence d'extrême droite dans des États-Unis en proie aux tensions raciales depuis maintenant trois mois. L'adolescent de 17 ans a été arrêté et inculpé pour homicide après avoir abattu deux personnes durant les manifestations contre les violences policières à Kenosha, dans le Wisconsin, mardi.

Un troisième manifestant touché par les tirs de Rittenhouse se trouve dans un état critique. Fusil d'assaut en mains, l'adolescent expliquait dans une vidéo «vouloir défendre les commerces et s'occuper des personnes blessées». Plus tard, il abattait froidement deux personnes... La vidéo de cette interview a ensuite été partagée par de nombreux militants d'extrême droite, qui voient en lui un «héros» ou encore un «patriote».

Pour les soutiens au mouvement Black Lives Matter, l'individu incarne en revanche le danger des milices privées, qui n'hésitent pas à se substituer à la police, jusqu'à commettre l'irréparable. Parmi ses victimes, un manifestant nommé Anthony Huber, 26 ans, présenté comme «une personne pacifique» ayant tenté de le désarmer.

Les vidéos tournées juste après la fusillade font froid dans le dos.

This is the first person that 17 year old Kyle Rittenhouse shot and killed with an illegal AR-15.



While others offer the victim help, Kyle runs.



Kyle wasn't hurt or injured.



It was AFTER this, that people tracked him down for what he did.



He then murdered another man. pic.twitter.com/wBjWsKVNjq