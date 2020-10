Explosion et feu dans l'une des plus grandes usines

#EXPLOSION dans le port de #Mahshahr

Sources locales : le bruit de #explosion a été entendu de l'unité de traitement aromatique de Bandar Imam Petrochemical Company et qu'un incendie s'est déclaré dans cette entreprise pétrochimique.

credit to Abdollhosseini #iran pic.twitter.com/rEDQDrOmJ2 — SAzari (@Sazari2015) October 23, 2020

Une usine pétrochimique située dans une ville portuaire de l'Iran a été touchée vendredi par un incendie déclenché par une explosion, ayant contraint les pompiers à lutter plusieurs heures pour en venir à bout, a rapporté l'agence de presse officielle Irna. Aucune victime n'est à déplorer. «À 15h45 (12h15 GMT), une unité aromatique de l'usine pétrochimique de Bandar Imam (dans le sud-ouest de l'Iran) a pris feu après une explosion», a indiqué Mehrdad Gheibi, un responsable de la société, à l'agence de presse.

Le terme technique «aromatique» concerne un groupe d'hydrocarbures en particulier, comme le benzène. Des pompiers de la société et des services locaux ont mis trois heures à éteindre le brasier, parvenant à le circonscrire avant qu'il ne se propage à d'autres unités, a poursuivi Irna, faisant référence à un communiqué de la société.

M. Gheibi a précisé qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'explosion. L'usine affectée est l'une des plus grandes d'Iran, installée dans le complexe pétrochimique du port de l'Imam Khomeini dans la province du Khouzistan, près du Golfe. C'est le dernier incident en date d'une série d'incendies et d'explosions ayant touché des sites militaires et civils en Iran depuis le mois de juin.

(L'essentiel/afp)