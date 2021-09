Sueurs froides dans une télécabine en plein séisme

Un séisme de magnitude 7,1 a secoué le centre et le sud du Mexique dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités déplorent la mort d’une personne, ainsi que des dégâts dans les hôpitaux, les maisons, les magasins et les hôtels du port d’Acapulco. À Mexico, les malheureux usagers d’une télécabine tombée en panne ont vécu de longues minutes d’angoisse alors que la terre tremblait sous leurs pieds. Des images filmées mardi soir depuis le sol et de l’intérieur de la cabine montrent la benne se balancer au-dessus du secteur d’Iztapalapa.

Un homme essaie de rassurer une dame qui est en train de paniquer. «Ouh là, ça bouge beaucoup. Permettez que je me tienne à vous», s’inquiète la passagère, qui implore la Vierge au bord des larmes. «Relax, relax, rien ne va se passer, rien ne va se passer», lui assure un autre occupant. Les dix personnes ont finalement passé plus d’une heure coincées dans le ciel de Mexico. Le courant a été rétabli sur la ligne vers 23h. Des ambulanciers ont pris en charge les passagers, certains se plaignant de nausées ou d’une grande nervosité.

À Mexico, la situation est revenue à la normale mercredi, à l’exception de certaines zones qui ont subi des coupures de courant. La mégalopole avait été dévastée par des tremblements de terre en septembre 1985 qui avaient fait plus de 10 000 morts.

(L'essentiel/joc)