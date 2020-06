Deux Indiens qui trouvaient le temps long pendant le confinement ont décidé d’aller piquer une tête dans le lac Kaliasot Dam, mardi à Bhopal (centre). Amit et son ami Gajendra avaient installé un téléphone au-dessus de l’eau à l’aide d’une perche à selfie et barbotaient joyeusement quand un crocodile a surgi.

L’animal a happé Amit avant de l’entraîner sous l’eau. «Je le sentais mordre ma cuisse. Il me tirait vers le bas. Je me suis dit ça y est, je suis mort», raconte l’Indien de 30 ans au Times of India. «Si mon ami n’avait pas été là, j’aurais été tué à coup sûr», poursuit le miraculé. En effet, Amit doit une fière chandelle à Gajendra, qui a tout de suite compris que son acolyte se faisait attaquer par un crocodile.

Baignade interdite

Dans un réflexe salvateur, le jeune homme s’est emparé de la perche à selfie et a poursuivi l’animal et sa proie sous l’eau, les yeux fermés. Soudain, Gajendra a senti quelque chose d’écailleux et s’est mis à frapper le reptile avec la perche. Le crocodile a fini par lâcher Amit et s’est enfui. Une fois son ami mis à l’abri, Gajendra a appelé les secours.

L’Indien a dû se faire poser trente points de suture sur la jambe droite. Le département forestier de la région a assuré qu’il couvrirait les frais d’hospitalisation, précisant tout de même que la baignade était interdite dans ce lac.

(L'essentiel/joc)