22 membres des forces de sécurité abattus

Vingt-deux membres des forces de sécurité indiennes ont été tués et 30 blessés lors d'une fusillade avec des rebelles maoïstes dans un État du centre de l'Inde, a annoncé dimanche la police, en évoquant l'embuscade la plus meurtrière depuis quatre ans. Ils sont tombés samedi dans une embuscade à leur retour d'une opération de recherche près d'une forêt dans le district de Bijapur, dans l'Etat du Chhattisgarh, un bastion des rebelles maoïstes, a déclaré le directeur général suppléant de la police de l'État, Ashok Juneja.

«Jusqu'à présent, nous avons la confirmation que 22 membres du personnel en charge de la sécurité ont été tués» et les opérations se poursuivent afin d'établir un nouveau bilan qui est attendu dimanche soir, a-t-il ajouté. Les blessés ont été admis dans deux hôpitaux à Bijapur et à Raipur, la capitale du Chhattisgarh. Plus d'une douzaine d'autres personnes sont toujours portées disparues, a-t-il ajouté, précisant que des Maoïstes ont également été tués lors de cette attaque, sans en préciser le nombre.

Selon M. Juneja, les rebelles ont pris les armes, les munitions, les uniformes et les chaussures des personnes tuées.

(L'essentiel/afp)