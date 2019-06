Un avion s'écrase contre un immeuble

Deux membres d'équipage ont été tués et 43 passagers ont survécu lorsque leur avion s'est écrasé jeudi contre un immeuble lors d'un atterrissage d'urgence en Sibérie, a-t-on annoncé de source officielle locale.

Le petit An-24, qui venait d'Oulan-Oude, a dépassé le tarmac d'une centaine de mètres pour s'écraser contre un bâtiment de l'aéroport de Nijneangarsk, en Sibérie orientale, ont précisé les autorités régionales de Bouriatie.

Angara Airlines Antonov An-24 was destroyed in a runway excursion at Nizhneangarsk Airport, Russia. The aircraft ran off to the right, hit houses and caught fire. Two crew members reported dead. All 42 passengers survived, 7 were injured. #AviationDaily #AvGeek pic.twitter.com/T4kl3HZNKu